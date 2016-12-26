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26 декабря 2016, 15:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Шевченко не исключает приглашения в сборную Украины игроков из чемпионата России

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что каждый футболист имеет шанс получить вызов, если будет показывать должный уровень игры, вне зависимости от чемпионата в котором играет.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> сказал что каждый футболист имеет шанс получить вызов если будет показывать должный уровень игры вне зависимости от чемпионата в котором играет. Увеличить
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«Право попасть в сборную футболисты зарабатывают своими выступлениями, результатами, уровнем игры. Других критериев нет.

Натурализация? Мы не занимаемся натурализацией и не делаем никому предложений. Всё очень просто: я работаю с украинскими игроками, футболистами, которые имеют украинский паспорт. А вопрос гражданства должен принимать самостоятельно сам футболист, это очень важное жизненное решение. И если он становится гражданином Украины, то попадает в сферу нашей деятельности. И тогда мы будем следить за его выступлениями. Но гарантий мы никому не даём», — цитируют Шевченко «Вести».

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом этого года, сменив на тренерском мостике Михаила Фоменко.

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