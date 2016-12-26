Шевченко не исключает приглашения в сборную Украины игроков из чемпионата России

«Право попасть в сборную футболисты зарабатывают своими выступлениями, результатами, уровнем игры. Других критериев нет.



Натурализация? Мы не занимаемся натурализацией и не делаем никому предложений. Всё очень просто: я работаю с украинскими игроками, футболистами, которые имеют украинский паспорт. А вопрос гражданства должен принимать самостоятельно сам футболист, это очень важное жизненное решение. И если он становится гражданином Украины, то попадает в сферу нашей деятельности. И тогда мы будем следить за его выступлениями. Но гарантий мы никому не даём», — цитируют Шевченко «Вести».



Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом этого года, сменив на тренерском мостике Михаила Фоменко.