Шевченко: Сборная натурализацией не занимается
Наставник будет работать только с гражданами Украины.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможной натурализации некоторых легионеров, которые играют в Украине.
«Мы не занимаемся натурализацией и не делаем никому предложений. Все очень просто: я работаю с украинскими игроками, футболистами, которые имеют украинский паспорт.
А вопрос гражданства должен принимать самостоятельно сам футболист, это очень важное жизненное решение. И если он становится гражданином Украины, то попадает в сферу нашей деятельности. И тогда мы будем следить за его выступлениями. Но гарантий мы никому не даем, — сказал Шевченко.
Напомним, что ранее были разговоры о возможной натурализации хавбека «Шахтера» Марлоса и нападающего киевского «Динамо» Жуниора Мораеша.
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