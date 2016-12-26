Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

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«Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились», — говорит Шевченко, сообщает «Сегодня».

«Наша цель — организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», — сказал Шевченко.

Фото: Анатолий Бойко.