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26 декабря 2016, 8:45 | Футбол: Сборные | Comments.ua

Шевченко не будет зимой собирать сборную Украины

Зимний сбор национальной команды, о котором ранее говорил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в этот раз не состоится.

Зимний сбор национальной команды о котором ранее говорил главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> в этот раз не состоится. Увеличить
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«Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национально сборной в межсезонье появились», — говорит Шевченко, сообщает «Сегодня».

«Наша цель — организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», — сказал Шевченко.

Фото: Анатолий Бойко.

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