Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28255033/
26 декабря 2016, 8:41 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Экс-игрок «Окжетпеса» и «Тараза» возглавил юниорскую сборную Молдовы

Бывший игрок кокшетауского «Окжетпеса» и «Тараза» Олег Фистикан принял предложение Федерации футбола Молдовы возглавить юниорскую сборную страны (U-19) и готовить её к традиционному Мемориалу Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге.

Бывший игрок кокшетауского Окжетпеса и <span class=error>Тараза</span> Олег <span class=error>Фистикан</span> принял предложение Федерации футбола <span class=error>Молдовы</span> возглавить <span class=error>юниорскую</span> сборную страны (U-19) и готовить её к традиционному Мемориалу Валентина <span class=error>Гранаткина</span> в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Фистикан тренировал юношескую сборную Молдовы (U-17), кишиневский «Зимбру», а также трудился в России в Центре подготовки молодых футболистов казанского «Рубина».

В составе синегорцев Фистикан выступал в период с 2004 по 2007 год, в общей сложности сыграл 111 матчей. В «Тараз» игрок перешел в 2008 году, сыграл 9 матчей и после отправился в молдавскую «Искру-сталь».

За сборную своей страны провел 26 матчей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
25 декабря

Головкину предсказали завоевание всех поясов и победу над Альваресом в 2017 году

Журналист объяснил, почему у Головкина не может быть допинга

Промоутер Головкина рассказал о перспективах Усика