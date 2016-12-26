Экс-игрок «Окжетпеса» и «Тараза» возглавил юниорскую сборную Молдовы

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Ранее Фистикан тренировал юношескую сборную Молдовы (U-17), кишиневский «Зимбру», а также трудился в России в Центре подготовки молодых футболистов казанского «Рубина».



В составе синегорцев Фистикан выступал в период с 2004 по 2007 год, в общей сложности сыграл 111 матчей. В «Тараз» игрок перешел в 2008 году, сыграл 9 матчей и после отправился в молдавскую «Искру-сталь».



За сборную своей страны провел 26 матчей.