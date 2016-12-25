Сборная Украины не планирует проводить зимний сбор
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в январе и феврале 2017 года национальная команда не планирует проводить тренировочный сбор.
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«Вероятно, этой зимой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель — организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия.
Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодёжи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», — цитирует Шевченко издание «Вести».
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