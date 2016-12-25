Сборная Украины не планирует проводить зимний сбор

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вероятно, этой зимой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель — организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия.



Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодёжи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», — цитирует Шевченко издание «Вести».