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25 декабря 2016, 17:30 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Украины не планирует проводить зимний сбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в январе и феврале 2017 года национальная команда не планирует проводить тренировочный сбор.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> сообщил что в январе и феврале 2017 года национальная команда не планирует проводить тренировочный сбор. Увеличить
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«Вероятно, этой зимой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель — организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия.

Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодёжи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды», — цитирует Шевченко издание «Вести».

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