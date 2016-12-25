Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины дисквалифицирован ФИФА на два матча

Игра отборочной группы H состоялась 13 ноября в греческом Пирее и завершилась со счетом 1:1. Хозяева ушли от поражения благодаря голу Георгиоса Цавеласа в дополнительное ко второму тайму время.

Таким образом, Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства — против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня, но в случае повторения подобных инцидентов в течение 12 месяцев он будет отстранен еще на одну встречу.

Помимо дисквалификации Баждаревич оштрафован на пять тысяч франков, еще одну тысячу федерации футбола страны придется заплатить за расходы на официальное разбирательство в ФИФА.