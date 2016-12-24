THE. С переездом Оскара в Китай сборной Бразилии можно ставить диагноз

Оскар, 25-летний сильный футболист в самом расцвете, переехал из «Челси» в «Шанхай Интернэшнл Порт». Человек, который выигрывал премьер-лигу и Лигу Европы, теперь будет бороться за титул чемпиона Китая. Думаю, никому не нужно объяснять, какова главная цель переезда.



Это уже тенденция. В Китае обживаются и другие игроки сборной Бразилии.



Эмблема этого тренда — Халк. Форвард, подававший большие надежды в «Порту», сначала поехал за длинным рублем в «Зенит», а теперь продолжает заботиться лишь о банковском счете в том же «ШИП». А ведь ему только 30. Предложения из Европы у него наверняка были.



Рамирес, которому всего 29, теперь играет в «Цзянсу Сунин» — том самом, в котором в свое время выступал Сергей Кривец. Там же, кстати, Алекс Тейшера, который в 26 лет и после отличных сезонов в донецком «Шахтере» решил, что европейского футбола с него пока хватит. Но ладно, он пока не игрок сборной Бразилии.



Зато до Китая доехал Жо. Ему 29, он профукал шансы в «Манчестер Сити», «Эвертоне», «Галатасарае», съездил в Катар, и в 2016-м неплохо проводил время в том же «Цзянсу Сунин».



Паулиньо был на хорошем счету в «Тоттенхэме», но теперь, в 28 лет, он цементирует полузащиту «Гуанчжоу Эвергранд».



Все эти ребята недвусмысленно показывают: мы хотим получать столько же, сколько Роналду и Месси, но напрягаться так же мы не собираемся. Для нас главное в футболе — не мяч в воротах, а деньги на счету.



Во вполне играбельном возрасте они готовы покинуть европейскую среду и спокойно числиться звездами самого богатого из провинциальных театров. Они добровольно отказываются от конкуренции, которая делала их лучше с каждой тренировкой.



Поход по пути наименьшего сопротивления обычно оказывается недолгим. Ржавчина снисходительного отношения к себе быстро разъедает любую голову. Еще вчера ты тянул на топ-уровне, а завтра растворишься среди работящих китайцев.



Вы все еще удивляетесь, как бразильцы на домашнем чемпионате мира умудрились сгореть 1:7 в главном матче своих карьер? Кажется, теперь все понятно. Просто профиль Франклина им уже тогда был гораздо дороже профиля Гарринчи.



Футбол для них — средство, а не цель. Четверка Халк — Рамирес — Оскар — Паулиньо была на поле в том позорном матче в Белу-Оризонти. Жо отсиделся в запасе.



Очевидно, что два года спустя все они думают о чем угодно, но не о реванше. И я не удивлюсь, если бразильцы в ближайшее время ничего не выиграют. Одного Неймара мало, чтобы дотащить до титула сборную чемпионата Китая, суетящуюся у банкомата с иероглифами.