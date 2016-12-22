Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

Заседание прошло в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как говорится в пост-релизе, в ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к турнирам министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. Помимо графика тестовых мероприятий, на заседании также был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций.