Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017 утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Об этом говорится в
пост-релизе заседания, который оказался в распоряжении ТАСС.
Заседание прошло в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.
Как говорится в
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»),
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter