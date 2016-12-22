Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28227499/
22 декабря 2016, 22:12 | Футбол: Сборные | ТАСС

Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017 утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Об этом говорится в пост-релизе заседания, который оказался в распоряжении ТАСС.

Заседание прошло в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как говорится в пост-релизе, в ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к турнирам министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. Помимо графика тестовых мероприятий, на заседании также был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион «Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион «Фишт») и Казани (стадион «Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

ЦБ выпустит инвестмонеты в честь Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 по футболу

ЦБ выпустит инвестмонеты в честь Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует выпустить памятные монеты, приуроченные к проведению Кубка конфедераций в 2017 году, а также к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России

Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Журова: решение перенести финал КМ по конькам из Челябинска выглядит удивительным