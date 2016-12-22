Заа заменит Жервинью на Кубке Африки

ФИФА дала на это согласие, сообщил журнал Jeune Afrique.

Заа родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, но вырос в Англии. На трунире в Габоне он призван заменить Жервинью, который год назад перебрался из «Ромы» в Китай, где в октябре порвал крестообразные связки. Из-за серьезной травмы он пропустит Кубок Африки-2017.