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22 декабря 2016, 20:38 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Заа заменит Жервинью на Кубке Африки

Федерация футбола Кот-д'Ивуара убедила 24-летнего крайнего полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа, на счету которого участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, сменить футбольное гражданство и выступить на Кубке Африки-2017 за «слонов».

ФИФА дала на это согласие, сообщил журнал Jeune Afrique.

Заа родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, но вырос в Англии. На трунире в Габоне он призван заменить Жервинью, который год назад перебрался из «Ромы» в Китай, где в октябре порвал крестообразные связки. Из-за серьезной травмы он пропустит Кубок Африки-2017.

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