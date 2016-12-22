Заа заменит Жервинью на Кубке Африки
Федерация футбола Кот-д'Ивуара убедила 24-летнего крайнего полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа, на счету которого участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, сменить футбольное гражданство и выступить на Кубке Африки-2017 за «слонов».
ФИФА дала на это согласие, сообщил журнал Jeune Afrique.
Заа родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, но вырос в Англии. На трунире в Габоне он призван заменить Жервинью, который год назад перебрался из «Ромы» в Китай, где в октябре порвал крестообразные связки.
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