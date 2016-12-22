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22 декабря 2016, 16:32 | Футбол: Сборные | УНИАН

Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Украины ухудшила свои позиции на одну строчку.

Сборная Украины ухудшила свои позиции на одну строчку. Увеличить
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Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место, сообщает официальный саййт ФИФА.

На счету нашей команды 804 балла. Команда пропустила вперед сборную Ирана, на счету которой 814 очков.

Это единственное изменение в Топ-30 команд рейтинга за последний месяц.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована в январе 2017-го года.

Рейтинг ФИФА

1 Аргентина 1634.

2 Бразилия 1544.

3 Германия 1433.

4 Чили 1404.

5 Бельгия 1368.

6 Колумбия 1345.

7 Франция 1305.

8 Португалия 1229.

9 Уругвай 1187.

10 Испания 1166.

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