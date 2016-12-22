Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Украины ухудшила свои позиции на одну строчку.
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Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место, сообщает официальный саййт ФИФА.
На счету нашей команды 804 балла. Команда пропустила вперед сборную Ирана, на счету которой 814 очков.
Это единственное изменение в Топ-30 команд рейтинга за последний месяц.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована в январе 2017-го года.
Рейтинг ФИФА
1 Аргентина 1634.
2 Бразилия 1544.
3 Германия 1433.
4 Чили 1404.
5 Бельгия 1368.
6 Колумбия 1345.
7 Франция 1305.
8 Португалия 1229.
9 Уругвай 1187.
10 Испания 1166.
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