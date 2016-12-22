Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба отправлен в отставку
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Главный тренер сборной ЮАР по футболу Эфраим Машаба отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Южноафриканской федерации футбола (SAFA).
Машаба отправлен в отставку по итогам разбирательства ноябрьского скандала. Тренер был временно отстранен после инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными ЮАР и Сенегала (2:1), который прошел 12 ноября в Полокване (ЮАР). По сообщениям СМИ, после окончания матча в раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.
«В связи с серьезными нарушениями тренером этических и иных норм мы вынуждены незамедлительно отправить его в отставку. Требуется в срочном порядке найти нового специалиста, который знаком с африканским футболом и который сможет эффективно продолжить процесс отбора на чемпионат мира», — говорится в заявлении SAFA.
Сборная ЮАР набрала 4 очка после двух матчей в группе D третьего раунда квалификации мирового первенства в зоне Африка. «Бафана Бафана» уступает лидеру группы сборной
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