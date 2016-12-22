Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28221577/
22 декабря 2016, 15:45 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба отправлен в отставку

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Главный тренер сборной ЮАР по футболу Эфраим Машаба отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Южноафриканской федерации футбола (SAFA).

Машаба отправлен в отставку по итогам разбирательства ноябрьского скандала. Тренер был временно отстранен после инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными ЮАР и Сенегала (2:1), который прошел 12 ноября в Полокване (ЮАР). По сообщениям СМИ, после окончания матча в раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.

«В связи с серьезными нарушениями тренером этических и иных норм мы вынуждены незамедлительно отправить его в отставку. Требуется в срочном порядке найти нового специалиста, который знаком с африканским футболом и который сможет эффективно продолжить процесс отбора на чемпионат мира», — говорится в заявлении SAFA.

Сборная ЮАР набрала 4 очка после двух матчей в группе D третьего раунда квалификации мирового первенства в зоне Африка. «Бафана Бафана» уступает лидеру группы сборной Буркина-Фасо по дополнительным показателям. На чемпионат мира-2018, который пройдет в России, от Африки квалифицируются пять сборных, занявших первые места в своих группах.

Сборная ЮАР
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой