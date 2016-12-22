Сборная Беларуси завершает год на 74-й позиции в рейтинге ФИФА

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За прошедший месяц белорусские футболисты матчей не проводили и сохранили за собой такое же место, как и в ноябрьском списке, имея 470 очков. В этом году сборная Беларуси провела под руководством Александра Хацкевича 10 матчей, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения при 4 ничьих (разница мячей — 6−10). На старте отборочного турнира чемпионата мира — 2018 белорусы выступили неудачно, сыграв вничью дома с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), а также проиграв на выезде командам Нидерландов (1:4) и Болгарии (0:1). После четырех туров белорусская команда занимает 5-е, предпоследнее место в квалификационной группе А ЧМ-2018, опережая только люксембуржцев. В связи с неудовлетворительными результатами в отборочном турнире ассоциация «Белорусская федерация футбола» в начале декабря расторгла контракт с главным тренером национальной сборной Александром Хацкевичем.

Александр Хацкевич покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболуПо информации АБФФ, контракт с Александром Хацкевичем, рассчитанный до ноября 2017 года — конца отборочного цикла ЧМ-2018, был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами национальной команды на старте квалификации мирового первенства.

Соперники белорусских футболистов по квалификации мирового первенства занимают следующие позиции в декабрьском рейтинге ФИФА: 7 — Франция, 22 — Нидерланды, 41 — Швеция, 71 — Болгария, 130 — Люксембург.

Первая десятка декабрьского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1634 очко,

2. Бразилия — 1544,

3. Германия — 1433,

4. Чили — 1404,

5. Бельгия — 1368,

6. Колумбия — 1345,

7. Франция — 1305,

8. Португалия — 1229,

9. Уругвай — 1187,

10. Испания — 1166.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 56 — Россия, 62 — Узбекистан, 86 — Армения, 90 — Азербайджан, 98 — Казахстан, 105 — Литва, 111 — Латвия, 116 — Эстония, 118 — Грузия, 122 — Кыргызстан, 129 — Таджикистан, 142 — Туркменистан, 164 — Молдова.