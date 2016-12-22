Россия опустилась на рекордно низкую позицию в рейтинге ФИФА
В новом рейтинге ФИФА, опубликованном 22 декабря, сборная России впервые в истории опустилась на 56-е место.
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная Россия потеряла одну позицию и опустилась на рекордно низкое для себя 56-е место. В ноябрьском рейтинге россияне занимали 55-ю строчку.
До нынешнего года самым низким местом сборной России в рейтинге ФИФА было 40-е (декабрь 1998 года). Тогда команду возглавлял Анатолий Бышовец, при котором сборная за пять месяцев потерпела шесть поражений в шести матчах (от Швеции — 0:1, Украины — 2:3, Испании — 0:1, Франции — 2:3, Исландии — 0:1 и Бразилии — 1:5).
Падение сборной России в рейтинге ФИФА связано с низкими результатами команды в последнее время. Летом на Евро-2016 россияне не смогли выйти в
В финальную часть чемпионата мира 2018 года сборная России на правах хозяйки турнира попадет, минуя квалификационные соревнования. Тем не менее предполагалось, что команда будет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2018 вне зачета, чтобы иметь игровую практику. Однако после того как национальная команда Косово получила право выступать в соревнованиях, россиян исключили из отборочного турнира. До чемпионата мира команда Черчесова примет участие только в товарищеских матчах.
Первой из этих встреч стала игра с Турцией, которая состоялась в конце августа в Анталье. Матч завершился вничью — 0:0. 6 сентября в Москве россияне победили сборную Ганы. Единственный мяч на 20-й минуте забил Федор Смолов.
9 октября на новом стадионе «Краснодара» сборная России проиграла команде
10 ноября команда Черчесова в выездном контрольном матче уступила национальной команде Катара, которая через шесть лет примет ЧМ-2022, — 1:2. В составе сборной России отличился Александр Самедов. У хозяев мячи забили два уроженца Алжира — Буалем Хухи и Карим Будиаф. 15 ноября россияне прервали безвыигрышную серию, победив в Грозном сборную Румынии (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил Магомед Оздоев.
28 марта 2017 года сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Бельгии. Игра состоится на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Также РФС ведет переговоры со сборной Кот-д'Ивуара. Матч, который готов принять новый стадион «Краснодара», запланирован на 24 марта.
Рейтинг ФИФА от 22 декабря 2016 года
1. Аргентина — 1634 очка.
2. Бразилия — 1544.
3. Германия — 1433.
4. Чили — 1404.
5. Бельгия — 1368.
6. Колумбия — 1345.
7. Франция — 1305.
8. Португалия — 1229.
9. Уругвай — 1187.
10. Испания — 1166.
11. Швейцария — 1129.
12. Уэльс — 1121.
13. Англия — 1114.
14. Хорватия — 1103.
15. Польша — 1087.
16. Италия — 1083.
17.
18. Мексика — 1012.
19. Перу — 965.
20. Эквадор — 890….
56. Россия — 592.
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