Казахстан завершил год в сотне сильнейших сборных мира в рейтинге ФИФА
Первая десятка рейтинга изменений не претерпела.
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Сборная Казахстана по футболу завершила 2016 год в первой сотне рейтинга Международной федерации футбола, который сегодня, 22 декабря, был обновлен на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан опустился на одну позицию и теперь занимает 98-е место.
Первая десятка рейтинга изменений не претерпела. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия.
Рейтинг ФИФА от 22 декабря:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия — 1544,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия — 1368,
6 (6). Колумбия — 1345,
7 (7). Франция — 1305,
8 (8). Португалия — 1229,
9 (9). Уругвай — 1187,
10 (10). Испания — 1166….
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