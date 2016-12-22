Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С момента последнего обновления рейтинга (24 ноября) сборная России не проводила контрольных матчей.

Для россиян 56-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, является худшим результатом за все время.

Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России в дальнейшем будет еще ниже опускаться в рейтинге, так как не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего для нее чемпионата мира 2018 года, а проводит только контрольные.

Рейтинг ФИФА, версия от 22 декабря:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,

2 (2). Бразилия — 1544,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1404,

5 (5). Бельгия — 1368,

6 (6). Колумбия — 1345,

7 (7). Франция — 1305,

8 (8). Португалия — 1229,

9 (9). Уругвай — 1187,

10 (10). Испания — 1166….

56 (55). Россия — 592.