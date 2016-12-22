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https://sport.mail.ru/news/football-national/28212400/
22 декабря 2016, 12:02 | Футбол: Сборные | Volga News

Форвард молодежной команды «Крыльев Советов» Егор Голенков вызван в юношескую сборную России

17-летний форвард молодежной команды «Крыльев Советов» Егор Голенков получил вызов в юношескую сборную России не старше 1999 года (тренер — Михаил Галактионов).

С 7-го по 22-е января следующего года команда выступит в Санкт-Петербурге на мемориале Гранаткина. Для Голенкова это первый вызов в сборную России.

Россия посеяна в группе B и сыграет с Индией, Латвией и Белоруссией. Всего в турнире примут участие 16 сборных: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония, Латвия, Беларусь, Россия, Индия, Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан, Молдова, Словения, Иран и сборная Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба.
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