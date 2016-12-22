Форвард молодежной команды «Крыльев Советов» Егор Голенков вызван в юношескую сборную России
17-летний форвард молодежной команды «Крыльев Советов» Егор Голенков получил вызов в юношескую сборную России не старше 1999 года (тренер — Михаил Галактионов).
С 7-го по 22-е января следующего года команда выступит в
Россия посеяна в группе B и сыграет с Индией, Латвией и Белоруссией. Всего в турнире примут участие 16 сборных: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония, Латвия, Беларусь, Россия, Индия, Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан, Молдова, Словения, Иран и сборная
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