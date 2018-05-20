Конте: Победа «Челси» в Кубке Англии для меня более значима, чем все предыдущие

«От нас ждут побед в каждом сезоне. Когда у клуба не все идет гладко, могут возникать проблемы с уверенностью в собственных силах. Однако то, что мы смогли завоевать трофей в столь сложных обстоятельствах, доказало нашу силу. Эта победа стала для меня более значимой, чем все предыдущие», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

«В начале сезона я говорил о том, что нам будет очень сложно. Тем не менее, мы финишировали пятыми в премьер-лиге, дошли до полуфинала Кубка лиги и завоевали Кубок Англии. Безусловно, для клуба калибра “Челси” непопадание в Лигу чемпионов стало ударом. Тем не менее, мы добились максимума с этим набором игроков и заняли то место в чемпионате, которого заслуживаем. Но все же наши старания и воля к победе были вознаграждены столь важным трофеем», — добавил итальянец.