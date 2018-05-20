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01:47 (мск), источник: Р-Спорт

Конте: Победа «Челси» в Кубке Англии для меня более значима, чем все предыдущие

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что победа в Кубке Англии по футболу стала для него более значимой, чем все предыдущие.

Источник: Reuters

«Челси» в субботу в Лондоне обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 и стал восьмикратным обладателем Кубка Англии.

«От нас ждут побед в каждом сезоне. Когда у клуба не все идет гладко, могут возникать проблемы с уверенностью в собственных силах. Однако то, что мы смогли завоевать трофей в столь сложных обстоятельствах, доказало нашу силу. Эта победа стала для меня более значимой, чем все предыдущие», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

«В начале сезона я говорил о том, что нам будет очень сложно. Тем не менее, мы финишировали пятыми в премьер-лиге, дошли до полуфинала Кубка лиги и завоевали Кубок Англии. Безусловно, для клуба калибра “Челси” непопадание в Лигу чемпионов стало ударом. Тем не менее, мы добились максимума с этим набором игроков и заняли то место в чемпионате, которого заслуживаем. Но все же наши старания и воля к победе были вознаграждены столь важным трофеем», — добавил итальянец.

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