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Кавани второй год подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани победил в гонке бомбардиров французской Лиги 1.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани победил в гонке бомбардиров французской Лиги 1.
В нынешнем сезоне 31-летний уругваец забил 28 мячей в 32 матчах.
Второе место занял полузащитник «Марселя» Флорьян Товен, в активе которого 22 гола в 35 поединках. На третьей строчке сезон завершил форвард «Лиона» Мемфис Депай (19 мячей в 36 матчах). Неймар, пропустивший значительную часть второй половины сезона, оказался на четвёртом месте (19 голов в 20 играх).
Стоит отметить, что Кавани стал лучшим бомбардиром Лиги 1 второй год кряду. В сезоне-2016/17 нападающий забил 35 мячей в 36 матчах.