«Сент-Этьен» забил 5 безответных мячей в ворота «Лилля»
«Сент-Этьен» завершил сезон на 7-й позиции с 55-ю баллами. «Лилль» — 16-я строчка и 38 очков.
«Сент-Этьен» завершил сезон на 7-й позиции с 55-ю баллами. «Лилль» — 16-я строчка и 38 очков.
19 мая на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч заключительного 38-го тура Лиги 1 2017/18 между командами «Сент-Этьен» и «Лилль». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
В дебюте матча французский правый остроатакующий полузащитник Жонатан Бамба открыл счет — 1:0. Через 6 минут Ромен Амума удвоил преимущество в счете мощным ударом в правый нижний угол — 2:0. В конце тайма Амума оформил дубль, замкнув передачу Уле Сельнэса — 3:1. На экваторе второго тайма Амума оформил
Статистика матча («Сент-Этьен"/"Лилль»).
Удары 11/6.
Удары в створ 7/3.
Владение 52%/48%
Фолы 5/4.
Составы на матч:
«Сент-Этьен»: Рюффье,
«Лилль»: Меньян, Малькюи, Иэ, Дабила, Туре, Араухо, Пеп, Маия, Биссума, Мендеш, Мотиба.
Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.
Предупреждения: Сельнэс — 58.
Голы: Бамба 7 — 1:0, Амума 13 — 2:0, Амума 39 — 3:0, Амума 62 — 4:0, Малькюи (авг) 65 — 5:0.
|Сент-Этьен
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5:0
Первый тайм: 3:0
|Лилль
|Жан-Луи Гассе
|Кристоф Гальтье
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|5
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)