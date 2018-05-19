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00:23 (мск), источник: ИА REGNUM

«Сент-Этьен» забил 5 безответных мячей в ворота «Лилля»

«Сент-Этьен» завершил сезон на 7-й позиции с 55-ю баллами. «Лилль» — 16-я строчка и 38 очков.

19 мая на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч заключительного 38-го тура Лиги 1 2017/18 между командами «Сент-Этьен» и «Лилль». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

В дебюте матча французский правый остроатакующий полузащитник Жонатан Бамба открыл счет — 1:0. Через 6 минут Ромен Амума удвоил преимущество в счете мощным ударом в правый нижний угол — 2:0. В конце тайма Амума оформил дубль, замкнув передачу Уле Сельнэса — 3:1. На экваторе второго тайма Амума оформил хэт-трик — 4:0. Через 3 минут Кевен Малькюи срезал мяч в свои ворота — 5:0.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Лилль»).

Удары 11/6.

Удары в створ 7/3.

Владение 52%/48%

Фолы 5/4.

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Теофиль-Катрин, Перрен, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Бамба, Сельнэс, Амума, Монне-Паке, Берич.

«Лилль»: Меньян, Малькюи, Иэ, Дабила, Туре, Араухо, Пеп, Маия, Биссума, Мендеш, Мотиба.

Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.

Предупреждения: Сельнэс — 58.

Голы: Бамба 7 — 1:0, Амума 13 — 2:0, Амума 39 — 3:0, Амума 62 — 4:0, Малькюи (авг) 65 — 5:0.

Сент-Этьен 5:0
Первый тайм: 3:0
Лилль
19.05.2018, 22:00 основной раунд: 38-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Жан-Луи Гассе Кристоф Гальтье
Голы
7′ Жонатан Бамба 14
13′ Ромен Амума 21
39′ Ромен Амума 21
61′ Ромен Амума 21
65′ Кевин Малькюи 2
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
Лоик Перрен 24
Невен Суботич 28
Янн М`Вила 6
58′ Уле Сельнес 17
Ромен Амума 21
Жонатан Бамба 14
71′ Матье Дебюши 26
Ронаэль Пьер-Габриэль 29
63′ Кевин Монне-Паке 22
Усама Таннан 25
64′ Роберт Берич 27
Поль-Жорж Нтеп Мадиба 7
16 Майк Меньян
2 Кевин Малькюи
15 Эдгар Ие
22 Куадио Дабила
25 Фоде Балло-Туре
20 Тиагу Майа
18 Лебо Мотиба
19 Николя Пепе
23 Тиагу Мендес 87′
29 Роминиг Куаме
11 Луиз Араужу 42′
3 Хуниор Алонсо
21 Ив Биссума 46′
7 Анвар Эль-Гази
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 3
7 Угловые 4
6 Фолы 5
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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