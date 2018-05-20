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«Монако» и «Лион» вышли в Лигу чемпионов, «Марсель» выступит в Лиге Европы
«Лион» победил «Ниццу» в матче последнего тура французской Лиги 1.
«Лион» победил «Ниццу» в матче последнего тура французской Лиги 1.
Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Лиона»
В других поединках 38-го тура «Монако» на выезде победил «Труа» (3:0), «Марсель» дома одолел «Амьен» (2:1).
«Монако» и «Лион» завершили чемпионат на втором и третьем местах соответственно. Оба клуба сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Марсель», занявший четвёртую строчку, выступит в Лиге Европы.