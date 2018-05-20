Лига Европы для Слуцкого. «Витесс» с Караваевым победил «Утрехт»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Меркель сдает Германию Путину": подведена черта оккупации США
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Марсель2
Амьен1
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
19.05
Дижон2
Анже1
Футбол. Зарубежный
19.05
Кан0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц0
Бордо4
Футбол. Зарубежный
19.05
Нант1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сент-Этьен5
Лилль0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ренн1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
19.05
Труа0
Монако3
Футбол. Зарубежный
19.05
Вильярреал2
Реал2
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
19.05
Динамо К2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес3
Бетис2
Футбол. Зарубежный
13:00
Валенсия
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта4
Леванте2
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
«РФ порвет с долларом и обогнала нас»: в Китае оценили
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига Европы для Слуцкого. «Витесс» с Караваевым победил «Утрехт»

«Витесс» выиграл у «Утрехта» во втором матче финала за место в Лиге Европы — 2:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей 90 минут провели российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок «Динамо» Александр Бюттнер. В первой игре «Витесс» также победил (3:2) и, таким образом, попал в еврокубки.

Читайте также
Слуцкий: Сейчас я тренирую намного лучше, чем ещё год назад

Со следующего сезона «Витесс» возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

Плей-офф за место в Лиге Европы

Финал

Ответный матч

«Утрехт» — «Витесс» — 1:2 (0:2)

Голы: Леувин, 18 — в свои ворота (0:1). Миязга, 38 (0:2). ван дер Марел, 46 (1:2).

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Леувин, Трупе (Клих, 72), Янссен, Лабиад, Кали, ван де Стрек (Эмануэлсон, 86), Айюб, Гертлер, Керк (Дессерс, 62).

«Витесс»: Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Брюнс (ван дер Верфф, 72), Беренс (Али, 83), Матавж, Линссен (Кастайньос, 56).

Предупреждения: Кашия, 49. Лабиад, 51. ван дер Марел, 52. Янссен, 59. Кастайньос, 64. Брюнс, 66. Миязга, 76. Гертлер, 77. Эмануэлсон, 90+5.

Судья: Найхайс.

19 мая. Утрехт. Стадион «Stadion Galgenwaard»

Первый матч — 2:3

Утрехт
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Швеция попытается защитить титул ЧМ в матче с командой Швейцарии
Шарапова дала бой первой ракетке мира. Но проиграла
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Конте — мужик. Он победил МЮ, выиграл Кубок и покинул «Челси»
«Реал» упустил победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма
Десять самых огненных полузащитников РФПЛ. Европейский уровень
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь