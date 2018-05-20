Лига Европы для Слуцкого. «Витесс» с Караваевым победил «Утрехт»
«Витесс» выиграл у «Утрехта» во втором матче финала за место в Лиге Европы — 2:1.
«Витесс» выиграл у «Утрехта» во втором матче финала за место в Лиге Европы — 2:1.
В составе победителей 90 минут провели российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок «Динамо» Александр Бюттнер. В первой игре «Витесс» также победил (3:2) и, таким образом, попал в еврокубки.
Со следующего сезона «Витесс» возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.
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Финал
Ответный матч
«Утрехт» — «Витесс» — 1:2 (0:2)
Голы: Леувин, 18 — в свои ворота (0:1). Миязга, 38 (0:2). ван дер Марел, 46 (1:2).
«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Леувин, Трупе (Клих, 72), Янссен, Лабиад, Кали, ван де Стрек (Эмануэлсон, 86), Айюб, Гертлер, Керк (Дессерс, 62).
«Витесс»: Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Брюнс (ван дер Верфф, 72), Беренс (Али, 83), Матавж, Линссен (Кастайньос, 56).
Предупреждения: Кашия, 49. Лабиад, 51. ван дер Марел, 52. Янссен, 59. Кастайньос, 64. Брюнс, 66. Миязга, 76. Гертлер, 77. Эмануэлсон, 90+5.
Судья: Найхайс.
19 мая. Утрехт. Стадион «Stadion Galgenwaard»
Первый матч — 2:3