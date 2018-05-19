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«Реал» упустил победу над «Вильярреалом», ведя со счётом 2:0 после первого тайма
«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 38-го тура испанской Примеры.
«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 38-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.
В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду обеспечили мадридской команде комфортное преимущество в счёте, но во второй половине игры хозяева ушли от поражения благодаря голам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.
«Реал» (76 очков) завершил чемпионат на третьем месте, «Вильярреал» (61) — на пятом.
|Вильярреал
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2:2
Первый тайм: 0:2
|Реал
|Хавьер Кальеха
|Зинедин Зидан
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)