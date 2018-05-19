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19 мая, источник: Чемпионат.com

«Реал» упустил победу над «Вильярреалом», ведя со счётом 2:0 после первого тайма

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 38-го тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду обеспечили мадридской команде комфортное преимущество в счёте, но во второй половине игры хозяева ушли от поражения благодаря голам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

«Реал» (76 очков) завершил чемпионат на третьем месте, «Вильярреал» (61) — на пятом.

Вильярреал 2:2
Первый тайм: 0:2
Реал
19.05.2018, 21:45 основной раунд: 38-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Зинедин Зидан
Голы
70′ Роджер Мартинес (Р. Эрнандес) 24
85′ Самуэль Кастильехо (Р. Эрнандес) 10
11 Гарет Бэйл 11′
7 Криштиану Роналду (Марселу) 32′
Составы
Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар 2
Адриан Марин 5
79′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Даниэле Бонера 23
Роберто Сориано 20
Родриго Эрнандес 16
Никола Сансоне 18
77′ Пабло Форнальс 8
79′ Самуэль Кастильехо 10
57′ Хави Фуэго 19
90+4′ Салем Аль-Давсари 12
67′ Энес Унал 15
88′ Роджер Мартинес 24
30 Лука Зидан
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос 89′
11 Гарет Бэйл
14 Каземиру 84′
10 Лука Модрич 62′ 48′
17 Лукас Васкес
22 Франсиско Роман Иско 73′
23 Матео Ковачич
7 Криштиану Роналду 62′
9 Карим Бензема
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
4 Угловые 5
13 Фолы 10
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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