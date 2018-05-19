«Я не получаю деньги, но все равно работаю». 5 цитат тура

Источник: Prosports.kz

В Уральске жалуются на погоду, в «Астане» критикуют форвардов, в «Актобе» провоцируют вратаря, а в Шымкенте вновь таинственным образом нет денег. Prosports.kz собрал самые эмоциональные реплики игроков и тренеров, задействованных в 11-м туре.

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Рамиль Нурмухаметов, вратарь «Актобе»:

— Меня нет ни в одной из социальных сетей. Сегодня произошла странная ситуация, когда я впервые на это отреагировал в какой- то группе, якобы от меня был ответ на оставленный комментарий. Я бы не узнал об этом, если бы один из тренеров не рассказал мне. Хотел бы сказать по этому поводу, что у любого человека есть свое мнение, и он вправе его высказывать, каким бы оно не было. Но, давать комментарий от моего имени — нет никакого права, ни у кого! Я знаю, что для истинного болельщика слово «Актобе» это не просто «кричалка» на стадионе, а стадион — это не просто место где он приходит выплеснуть свой негатив. Он знает, что среди всех нас, кто здесь собрались, нас нет равнодушных людей! Мы прониклись именно идеей возродить былую славу этого поистине громкого имени и казахстанского футбольного бренда. И не надо рассуждать так — кто местный, кто приезжий. Сейчас все мы из этого города, и бьемся за его честь.

Дмитрий Огай, главный тренер «Жетысу»:

— Поражение по делу, потому что совершенно невнятно играли. Очень медленно двигались. Я понимаю, что при такой температуре невозможно скорости включать, поэтому игра в таком темпе. Поэтому у нас в атаке не было ничего вразумительного. А соперник совершил хорошие контратаки. Мы знали, что в атаке уральской команды есть такой игрок, как Эсеола, который может завершить. Так и получилось в принципе. Поэтому победил совершенно закономерно «Акжайык».

Георги Дерменджиев, главный тренер «Ордабасы»:

— Я работаю с «Ордабасы» и хочу добиться результатов с этой командой. У меня есть цель. Я пришел сюда, потому что клуб должен был играть в Лиге Европы. Так получилось, что нас дисквалифицировали. Я тоже не получаю деньги, но все равно работаю. Меня хотят и другие команды. Приглашают даже за границей. Могу показать их предложения. Но я здесь, хочу работать в «Ордабасы». Пока нам нужно время. Надо поднимать уровень игроков.

Карлос Алос, главный тренер «Кайрата»:

— Считаю, что когда мы играем дома, нам нужно опускать мяч вниз. Дома у нас очень хорошее поле, где мы можем использовать больше пространства и особенно играть «низом». Мы старались делать именно это. В конце концов, если тренер выигрывает, он принял правильное решение, если нет, то он «физрук».

Григорий Бабаян, главный тренер «Астаны»: