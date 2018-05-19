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«Айнтрахт» победил «Баварию» в финале Кубка Германии
«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финальном матче Кубка Германии.
«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финальном матче Кубка Германии.
Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «орлов».
Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника
Для «Айнтрахта» эта победа в Кубке Германии стала пятой в истории. Ранее клуб из