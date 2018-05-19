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19 мая, источник: Чемпионат.com

«Айнтрахт» победил «Баварию» в финале Кубка Германии

«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финальном матче Кубка Германии.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «орлов».

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Кевина-Принса Боатенга. Мюнхенская команда сравняла счёт в начале второго тайма благодаря точному удару форварда Роберта Левандовски. Ребич вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль на 82-й минуте. Точку в матче поставил хавбек Мият Гачинович, забивший мяч в ворота «Баварии» в добавленное время.

Для «Айнтрахта» эта победа в Кубке Германии стала пятой в истории. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне побеждал в 1974, 1975, 1981 и 1988 годах.

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