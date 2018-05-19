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22:06 (мск), источник: Прессбол

Как БАТЭ не поверил в брестское «Динамо». Кубок Беларуси уехал в Брест вслед за Суперкубком

Борисовчане проиграли брестчанам второй трофей в сезоне.

За ворохом анекдотов про брестское «Динамо» полезно иногда вспоминать, что это очень кубковая команда. И дело даже не в том, что брестчане взяли второй подряд Кубок Беларуси, а в промежутке между ними еще и Суперкубок. Трофеи — лишь следствие динамовской кубковости, а не ее доказательство. Если бы Брест вдруг оступился в мартовском и майском финалах, это ничего не изменило бы в восприятии команды.

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В том, что обладателя Кубка Беларуси так штормит по сезону, нет ничего удивительного. Ну, пропускают по два от «Смолевичей» и по три от «Минска», чтобы затем героически спасти хотя бы ничьи. Так это общеизвестный факт: у «Динамо» везде хорошо, кроме центра обороны. Каргас и Гаврилович ошибаются регулярно и со вкусом. Поэтому сейчас в чемпионате брестчане имеют девять очков из двадцати одного и занимают восьмое место. Причем больше них не пропустил никто, столько же (11 голов) — замыкающий таблицу «Минск».

В кубковом финале «Динамо» ведь тоже пропустило два образцово-показательных гола: сначала Бага, а затем Стасевич нехитрыми вертикальными передачами выводили Иванича на рандеву с Гутором. Хотя в первом голе Гутор сам виноват — абы как выбил мяч точно на ногу Баге. Но сейчас не об этом. С такой обороной тяжело на что-то претендовать на длинной дистанции. Можно только смотреть на результаты БАТЭ и завидовать. При этом вовсе неважно, что как раз в чемпионате брестчане борисовчанам уступили. Все предыдущие сезоны кричат об одном: чтобы стать чемпионом, не нужно побеждать БАТЭ — достаточно победить всех остальных. В прошлом сезоне это едва с блеском не продемонстрировал «Шахтер», совершенно безнадежный в играх с БАТЭ и минским «Динамо». Тем не менее за два тура до финиша именно солигорцы были главными претендентами на титул, потому что аккуратно набирали баллы с командами второго плана.

В общем, брестская проблема очевидна. При этом у владельцев клуба достаточно денег не только на Марадону, но и на приличный состав. Как уже сказал, на остальных позициях у «Динамо» есть суперисполнители — по крайней мере, на территории РБ мало у кого найдутся лучше.

Источник: Прессбол

Причем хватает не только на основу, но и на скамейку. Мотивированный Седько, получающий в клубе не так много игрового времени, в финале Кубка вышел в «старте» и старался больше всех, став героем первого тайма. Конкуренция. Не проявишь себя сегодня, не выйдешь на поле завтра… Фамейе сработал еще эффектнее: вышел на 71-й минуте, забил на 74-й и под аплодисменты покинул поле на носилках на 91-й. Филипович тоже был вполне заметен. Не успел себя проявить только Василюк — но он и вышел под самый занавес и давно всем все доказал. Так что Сергею Ковальчуку, может, не очень легко, но точно приятно размышлять, как усилить игру со скамейки.

А вот Олегу Дулубу — тяжело. Риос травмирован, Симович травмирован, Гордейчук — вне заявки. В итоге тренер выпустил лишь Скавыша вместо уставшего Глеба. На лавке остались: Чичкан, Василевич, Шкурдюк, Малькевич, Березкин, Мухамедов. Кто из этих ребят мог бы повлиять на игру так же кардинально, как это у «Динамо» сделал Фамейе?

При этом БАТЭ вел почти весь матч, а впервые оказался в положении отыгрывающегося лишь на 89-й минуте. Борисовчане неспешно раскачивали брестскую лодку, не меняясь в лице ни при каких обстоятельствах. И, возможно, упустив за нынешней брестской неустроенностью главное: не имея особых перспектив на длинной дистанции, один-то конкретный матч «Динамо» может выиграть у кого угодно. БАТЭ не привык, что у соперника из нацчемпионата хватает класса при неудачно складывающихся обстоятельствах играть в давление с чемпионом. Причем рождать в этом давлении моменты и реализовывать их. Борисовчане просто не поверили в «Динамо».

Может, именно поэтому в моменте, когда зарождался победный гол, никто даже не подумал помешать Милевскому быстро разыграть штрафной. В еврокубках борисовчане такой легкомысленности себе не позволили бы.

Кубок Беларуси. Финал
БАТЭ — ДИНАМО БРЕСТ — 2:3

Могилев. 19 мая. Стадион «Спартак». 18.30. Билет — 3−6 рублей.
Судьи — С. Цинкевич (Осиповичи), Е. Романов, В. Малютин (оба — Могилев); В. Шимусик (Осиповичи), С. Лобацевич (Витебск).

БАТЭ: Щербицкий — А. Филипович, Яблонский, Волков, Володько — Бага, Драгун — Стасевич (к), Глеб (Скавыш, 79), Иванич — Сигневич.
Запасные: Чичкан, Василевич, Шкурдюк, Малькевич, Березкин, Мухамедов.

ДИНАМО: Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Витус — Осучукву, Седько (Ж. Филипович, 71) — Савицкий, Милевский, Нехайчик — Готал (Фамейе, 71, Василюк, 91+).

Запасные: Павлюченко, Лебедев, Залеский, Кириленко.

ГОЛЫ: 1:0 — Иванич (13, пас — Бага). 1:1 — Милевский (34, пас — Готал). 2:1 — Иванич (49, пас — Стасевич). 2:2 — Фамейе (74, пас — Савицкий). 2:3 — Нехайчик (89).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Скавыш (86), Милевский (95+).

Артем ФАНДО

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