Моуринью: Не считаю, что «Челси» заслужил эту победу, но поздравляю их

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«Поздравляю их, потому что они победили, но я не считаю, что они заслужили эту победу. Но я поздравляю их. Я тренер «Манчестер Юнайтед» и должен вести себя уважительно, и не только потому, что «Челси» — мой бывший клуб, но и из-за того, что они — наши соперники сегодня. Но я считаю, что мы заслужили выиграть.

Мне очень любопытно, что сейчас говорят по телевидению или что пишут люди, потому что если бы моя команда играла так, как «Челси», я представляю, что бы о нас писали. Мне очень любопытно.

Нам было сложно играть без Лукаку против команды, которая защищается вдевятером. Мы нуждались в его присутствии. Каждое поражение трудно пережить, но я возвращаюсь домой с чувством, что мы отдали всё возможное. Никаких сожалений.

В «Челси» нет глупцов. Они знали, что мы будем играть без Феллайни и Лукаку, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной, понимая, что так они будут доминировать в этом прямолинейном футболе. Мы попробовали разные варианты, но у них был большой блок из компактных игроков.