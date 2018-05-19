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21:56 (мск), источник: Советский спорт

Конте — мужик! Он победил «Ман Юнайтед», выиграл Кубок Англии и покинул «Челси»

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Кубка Англии. О последнем матче Антонио Конте против ненавистника Жозе Моуринью и дерби автобусов — в репортаже «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПРИНЦА, В ПОГОНЕ ЗА РЕКОРДОМ

Точнее, за его повторением. У «Манчестер Юнайтед» на данный момент — 12 Кубков Англии, но рекордсменом в этом отношении является «Арсенал», на счету которого 13 подобных титулов. «Челси» исторически до таких высот было раньше не добраться, потому на счету лондонцев только семь английских кубков. Поэтому у одних был шанс дотянуться до рекордсмена, а у других — просто пополнить трофейную полку.

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Естественно, у обеих команд сезон получился смазанным. Жозе Моуринью взял кубок лиги, Антонио Конте — окончательно разругался со всеми в клубе и мог громко хлопнуть дверью напоследок. И главное, победа в этом матче служила бы прекрасным оправданием для каждого из тренеров. Португалец бы сказал руководству: слушайте, ну там такооой «Сити», у нас не было шансов, а тут опять два кубка вам подвез. Или итальянец своим боссам: расстаемся с вами на мажорной ноте, уж простите, но вот вам после прошлого чемпионского сезона хотя бы Кубок Англии. Чем не оправдание?

Ну и статус старейшего футбольного турнира на Земле дополнительно мотивировал. Хотя какая могла быть дополнительная мотивация? Финал Кубка Англии, «Уэмбли», матч после женитьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, в финале абсолютные топы, на поле — профессионалы, на бровках — гении тренерской работы последних лет. Главное, чтобы не превратилась вся эта красота в противостояние автобусов.

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ТОРЖЕСТВО ОБОРОНЫ И ВИДЕОПОВТОРОВ

А как по-другому? Тренеры, молящиеся в последние сезоны на оборонительный футбол, на массированную защиту, на откатные схемы. Матч двух вторых номеров, не желающих рулить происходящим несмотря на потрясающий подбор футболистов. Философская линия довлела над командным классом. И все это под пристальным надзором Нила Суорбрика, видео-ассистента главного арбитра Майкла Оливера (он постоянно был на связи с Оком). VAR-судья, кстати, находился вне «Уэмбли» и помогал коллеге максимально удаленно, насколько это можно было представить.

«Челси» появился в предсказуемой формации 3−1−4−1−1: тройку защитников образовали Антонио Рюдигер, Тим Кейхилл и Сесар Аспиликуэта, латералей исполнили Маркос Алонсо и Виктор Мозес, центральный кулак из Нголо Канте, Тьемуэ Бакайоко и Сеска Фабрегаса поддерживали свободного Эдена Азара и единственного форварда Оливье Жиру. Схема легко трансформировалась в упругое сочетание с двумя «десятками», принесшее «Челси» победу в АПЛ в прошлом сезоне.

«Ман Юнайтед», хотя бы схематично, выглядел не совсем понятно. Формация могла читаться как 4−4−2 ромб или 4−3−3.

Первое, скорее всего, ситуативно, ибо двужильные крайние защитники «МЮ» спокойно могли закрыть всю бровку: это Эшли Янг и Антонио Валенсия, которых разделяли Фил Джонс и Крис Смоллинг. Невероятно объемный треугольник в центре мог вместе как отнимать, так и созидать: Поль Погба, Андер Эрерр и Неманья Матич. Ну, а впереди — быстрое и многофункциональное трио Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

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АВТОБУСНОЕ ДЕРБИ

Борьба, подстраховка, выносы, отборы — все это могущественно правило на поле «Уэмбли» стартовые 20 минут. Царство прагматизма, будто бы посредством телепорта из низших слоев серии А, сцепило команды по головам и ногам. Но «Челси» казался чуть более живым и настоящим, не таким каменным и прямолинейным. Оттого и пенальти после падения Бакайоко едва номинальные хозяева не заработали, оттого славно пробил в ближний угол Азар.

Он же, кстати, заработал пенальти для самого себя на 22-й минуте. Бельгиец шикарно реализовал контратаку, протащив на себе Джонса, который срубил оппонента уже во вратарской. Моментально рефери показал защитнику желтую, а хавбеку — на точку. Эден покатил в правый угол, а Де Хеа нырнул влево. Вот теперь футбол мог стать открытым, красочным и привлекательным!

Ага, фигушки. Разве что стало побольше штрафных и угловых, но невероятной опасности из них футболисты не извлекли. Пока все напоминало матч какого хотите тура чемпионата Англии, по итогам которого Конте выиграет у Моуринью с минимальным счетом, как это водилось в последнее время. Заканчивался первый тайм с тем же настроением, что и завершался. Борьба, выносы, подстраховка и дальше по протоколу. Автобусное дерби от главных водителей английского футбола!

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«ЧЕЛСИ» ИСТОРИЧЕСКИ ВЫСТОЯЛ

Моуринью еще никогда не проигрывал английские финалы. Четыре раза побеждал в кубке лиги и один раз в английском. И что же португалец не предпринял никаких тактических новшеств после перерыва? А Конте в прошлом году проиграл в финале КА Арсену Венгеру, и потому победить сейчас было сродни сказке. «Челси» коллективно получал по ногам, а «Юнайтед» — через боль соперника пытался завладеть мячом, чтобы хоть как-то по итогу выровнять ситуацию на поле и по счету.

И действительно, гости после 50-й минуты заметно прибавили. В скорости, резкости, желании, открытости и злости. Одна за одной атаки «МЮ» разбивались о защитную линию «Челси» и вратаря Тибо Куртуа. Какие-то заканчивались ударами. Футбол наконец-то затянул, бросил в огонь, облил ледяной водой и полностью вышел из-под контроля автобусных королей. Если целенаправленно — так вообще замечательно.

И «Манчестер» забил! После стандарта пошел прекрасный навес на Джонса, удар англичанина в фантастическом прыжке отразил Куртуа, но на добивании после кикса от штанги своевременно оказался Санчес. Алексис на полкорпуса залез в офсайд и справедливо, с грустными и пустыми глазами, согласился с отменой гола. Пришлось пересиливать себя снова. Всем. Но только с помощью свежего выздоровевшего Ромелу Лукаку и быстроногого ртутного Антони Марсьяля.

На последние 10 минут «Манчестер Юнайтед» превратился в соковыжималку, а «Челси» — в 11 апельсинов. Выжимали лондонцев на максимальной скорости, прямо с кожурой, чтобы скорее напиться. Морально-нравственный жмых на скамейку запасных, рваные гетры, слюну, пот и кровь — на поле. Изнеможенные и сухие игроки «Челси» на жилах и костях выходили из обороны, заменами растягивали ценное время и все чаще ошибались в зонах полуфлангов и опорной.

И все это было не зря.

Антонио Конте напоследок выиграл с «Челси» Кубок Англии, победил бывшего тренера своей, но теперь уже бывшей команды. Итальянец красиво подытожил, поставив жирную, может и без попадания в Лигу чемпионов, точку в конце непростого сезона.

Для клуба, команды и себя самого. Всем бы такие проводы: заслуженные и честные, с трофеем, но без особого шума.

Константин Кринский

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