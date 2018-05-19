Футболист сборной РФ Нойштедтер завоевал серебро чемпионата Турции в составе «Фенербахче»

В матче заключительного тура чемпионата Турции «Фенербахче» победил «Коньяспор» со счетом 3:2. В составе «Фенербахче» отличились Фернандао (28-я минута), Роберто Сольдадо (65), в составе «Коньяспора» — Морик Фофана (70), Адис Яхович (73). Автогол в свои ворота забил игрок «Коньяспора» Селим Ай (34). Нойштедтер вышел в стартовом составе.

Победа «Фенербахче» в этом матче могла бы принести клубу чемпионство, если бы в параллельной встрече поражение потерпел «Галатасарай». Однако «Галатасарай» победил «Гёзтепе» со счетом 1:0 и стал чемпионом страны. «Галатасарай» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Фенербахче» начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. «Башакшехир», который занял третье место, и «Бешикташ», ставший четвертым, сыграют в Лиге Европы.

Нойштедтер должен присоединиться к сборной России, которая с 20 по 30 мая проведет тренировочный сбор в Австрии. На 30 мая запланирован товарищеский матч с командой Австрии в Инсбруке.