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19 мая, источник: Чемпионат.com

«Севилья» завершила сезон победой над «Алавесом»

«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в заключительном туре испанской Примеры сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 28-й минуте забил нападающий Виссам Бен-Йеддер. Результативную передачу французу отдал его партнёр по атаке Франко Васкес.

В других матчах тура «Малага» уступила «Хетафе» (0:1), а «Лас-Пальмас» проиграл «Жироне» (1:2).

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