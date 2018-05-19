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«Севилья» завершила сезон победой над «Алавесом»
«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в заключительном туре испанской Примеры сезона-2017/18.
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«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в заключительном туре испанской Примеры сезона-2017/18.
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 28-й минуте забил нападающий Виссам
В других матчах тура «Малага» уступила «Хетафе» (0:1), а «Лас-Пальмас» проиграл «Жироне» (1:2).