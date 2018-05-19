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Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр»
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче последнего тура украинской
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче последнего тура украинской
Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе киевлян голом отличился Беньямин Вербич, один мяч защитник «горняков» Давид Хочолава забил в собственные ворота. За донецкую команду гол забил Марлос, реализовавший пенальти.
«Шахтёр», досрочной выигравший чемпионат, завершил сезон с 75 очками в активе, «Динамо», финишировавшее на втором месте, заработало 73 балла.
|Александр Хацкевич
|Паулу Фонсека
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