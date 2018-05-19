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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр»

Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче последнего тура украинской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе киевлян голом отличился Беньямин Вербич, один мяч защитник «горняков» Давид Хочолава забил в собственные ворота. За донецкую команду гол забил Марлос, реализовавший пенальти.

«Шахтёр», досрочной выигравший чемпионат, завершил сезон с 75 очками в активе, «Динамо», финишировавшее на втором месте, заработало 73 балла.

Динамо К 2:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер Д
19.05.2018, 19:30 основной раунд: 32-й тур с 1 по 6
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