Московский ФК «Арарат» в следующем сезоне будет выступать в Армении

Ранее «Арарат» досрочно стал победителем зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и обеспечил себе путевку в ФНЛ на следующий сезон.

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Но клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в ФНЛ.

«Клуб в следующем сезоне не будет выступать в Футбольной национальной лиге. Он будет выступать в чемпионате Армении. Пока не известно, как точно будет называться клуб в Армении, но, скорее всего, это будет «Арарат-Москва», — сказал Галстян.

По словам гендиректора клуба, основной причиной этого решения мог стать отказ в получении лицензии РФС на право выступления в ФНЛ. «Что касается причин переезда, то, на мой взгляд, это отказ в лицензировании клуба. Мы отдали документы, но не получили лицензию. Видимо, у нас что-то не совсем в порядке, но эти вопросы нужно адресовать в юридический отдел», — сказал собеседник ТАСС.

Также Галстян выразил уверенность, что футболисты московского клуба найдут себе достойные варианты продолжения карьеры. «У нас была хорошая и сильная команда, все футболисты высокого уровня. Уверен, что все игроки найдут достойные варианты продолжения карьеры. Да, конечно, печальная получилась ситуация, но это спорт», — отметил Галстян.