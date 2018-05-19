Брестское «Динамо» в третий раз выиграло футбольный Кубок Беларуси

Решающий кубковый поединок, впервые проходивший в Могилеве, начался без разведки. Обе команды сразу пошли в атаку и старались побыстрее добиться успеха.

На 13-й минуте это удалось сделать борисовчанам, когда они воспользовались ошибкой голкипера соперников Александра Гутора, и Мирко Иванич открыл счет. Пропустив мяч, динамовцы бросились отыгрываться, создали несколько опасных ситуаций у ворот Дениса Щербицкого, и на 33-й минуте Артем Милевский восстановил равновесие — 1:1.

До перерыва обе команды могли еще не раз отличиться, но мяч в ворота не попал. Во втором тайме соперники также не отсиживались в обороне, и уже через 3 минуты Мирко Иванич оформил голевой дубль, эффектно послав мяч в сетку — 2:1 в пользу БАТЭ.

Брестчане не сдавались, и на исходе 75-й минуты Джоэл Фамейе снова сделал счет равным. На этом брестчане не остановились, и через 5 минут Павел Нехайчик завершил многоходовую комбинацию точным ударом — 3:2, и «Динамо» второй раз подряд и третий в истории становится обладателем Кубка Беларуси.