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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виктория Пльзень» стала чемпионом Чехии, «Зброёвка» Базелюка вылетела

«Виктория Пльзень» на своём поле обыграла «Теплице» в матче 29-го тура чемпионата Чехии (2:1) и досрочно выиграла турнир.

Источник: РИА "Новости"

«Виктория» набрала 63 очка и за тур до завершения чемпионата опережает на семь баллов ближайшего преследователя — пражскую «Славию». Клуб из Пльзени в пятый раз в своей истории стал чемпионом Чехии и обошёл по числу титулов «Славию» (4). Больше чемпионств выигрывала только «Спарта» — 12.

«Зброёвка», за которую на правах аренды выступает нападающий ЦСКА Константин Базелюк, в 29-м туре сыграла вничью с «Высочиной» (0:0) и покидает элиту, заняв последнее место в турнирной таблице.

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