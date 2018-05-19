«Виктория Пльзень» стала чемпионом Чехии, «Зброёвка» Базелюка вылетела

«Виктория» набрала 63 очка и за тур до завершения чемпионата опережает на семь баллов ближайшего преследователя — пражскую «Славию». Клуб из Пльзени в пятый раз в своей истории стал чемпионом Чехии и обошёл по числу титулов «Славию» (4). Больше чемпионств выигрывала только «Спарта» — 12.