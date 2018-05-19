Тройка уходит в отрыв

Источник: Sports.kz

Премьер-Лига 11-й тур, 19 мая.

«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК» 5:0 (3:0)

Голы: Шабалин 17 (1:0), Шабалин 28 (2:0), Стаменкович 44 (3:0), Салами 83 (4:0), Попадюк 90+3 (5:0).

Довольно неожиданно, павлодарский «Иртыш» разгромил петропавловский «Кызыл-Жар СК». Это стало возможно во многом благодаря слабой игре гостей, которые не показали практически ничего в этой встрече. Хозяева же давили практически все время, добившись своего, и не только одержав победу, но сделав это порадовав зрителей. Теперь руководство клуба может задуматься над кандидатурой главного тренера, возможно, стоит, и рассмотреть кандидатуру Дмитрия Кузнецова.

«Астана» — «Актобе» 3:1 (2:1)

Голы: Деспотович 1 (1:0), Томасов 7 (2:0), Рейнальдо 17 (2:1), Шомко 68 (3:1).

Проходным получился матч для чемпиона страны «Астаны» с «Актобе», видимо гости могут играть только против пассивных соперников. Если бы сегодня столичные футболисты не простили соперника с десяток раз, то счет мог бы быть двузначным, но… Теперь «Астана» набирает очередные очки и продолжает уверенно лидировать, «Актобе» же опускается на свое место в самый конец, который покинул благодаря той самой неоднозначной встрече с уральским «Акжайыком».

«Кайсар» — «Атырау» 0:0

Удаление: Джуматов 86.

При Андриане Сосновском «нефтяники» выглядят боевой командой с характером, умея играть все время матча с полной отдачей, так получилось и в Кызылорде, где видимо, не ожидали, что соперник будет действовать именно так, хотя это было предсказуемо. Ничья же оказалась вполне заслуженной, если хозяева не сумели забить, то это уже не проблема гостей, а они свое отработали, пусть и большую часть игры провели в обороне, но видимо таковы были указания тренера.

«Ордабасы» — «Тобол» 0:1 (0:1)

Гол: Турысбек 20 (0:1).

Принципиальное противостояние прошло в Шымкенте, «Ордабасы» должен был доказывать, что команду зря лишили Лиги Европы, отдав путевку костанайскому «Тоболу», однако произошло наоборот. Команда Владимира Никитенко отлично сыграла в обороне, забив гол в первом тайме усилиями Бауыржана Турысбека, гости сумели сыграть по счету и добиться своего в итоге, взяв три балла. «Ордабасы» надо разбираться, ведь команда выпала из числа лидеров.

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«Кайрат» — «Шахтер» 2:0 (1:0)

Голы: Суюмбаев 43 (1:0), Исламхан 79 (2:0).

Карагандинцы в последних матчах не радуют своих болельщиков и приехали за очками, пусть и взять их в Алматы, мало кому под силу. «Кайрат» же должен был побеждать, выхода просто нет, если команда собирается бороться за чемпионство. В итоге вышла боевая игра, «горняки» показывали характер, но этого оказалось мало, голы в каждом из таймов в исполнении Гафуржана Суюмбаева и Бауыржана Исламхана принесли победу более мастеровитому сопернику.

«Акжайык» — «Жетысу» 2:0 (0:0)

Голы: Эсеола 67 (0:1), Эсеола 80 (2:0).

После того, что показал уральский «Акжайык» в Актобе, игроки команды отметили «слив» тренера Владимира Мазяра на шашлыках и победили талдыкурганский «Жетысу», показав свое истинное лицо, а не то «актобинское». Отлично себе зарекомендовал оформивший дубль Адеринсола Эсеола, который выглядит явно получше, нежели нападающие лидеров чемпионата, возможно, перед еврокубками «Астане», «Кайрату» и «Тоболу» стоит присмотреться к этому таланту.