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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация футбола Кот-д’Ивуара подала жалобу на ФИФА в CAS

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Федерация футбола Кот-д’Ивуара (FIF), недовольная последними решениями Международной федерации футбола (ФИФА), направила жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на официальном сайте FIF.

«В последние три года FIF заметила, что стала объектом настойчивого внимания со стороны ФИФА, доказательством чего могут служить частые аудиторские проверки, последние из которых были проведены в апреле и мае 2018 года. FIF, член ФИФА с 1964 года, всегда уважала решения ФИФА, принятые в соответствии с правилами. В своих интересах и в интересах ФИФА FIF решила обратиться в CAS в рамках своих законных прав, чтобы развеять свое непонимание решений ФИФА, нарушающих эти права», — говорится в сообщении.

ФИФА в четверг объявила, что приостановила выплаты в адрес FIF в связи с трудностями, с которыми столкнулись аудиторы, в том числе занимавшиеся расследованием деятельности Огустена Сиди Диалло на посту президента FIF.

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