Федерация футбола Кот-д’Ивуара подала жалобу на ФИФА в CAS

«В последние три года FIF заметила, что стала объектом настойчивого внимания со стороны ФИФА, доказательством чего могут служить частые аудиторские проверки, последние из которых были проведены в апреле и мае 2018 года. FIF, член ФИФА с 1964 года, всегда уважала решения ФИФА, принятые в соответствии с правилами. В своих интересах и в интересах ФИФА FIF решила обратиться в CAS в рамках своих законных прав, чтобы развеять свое непонимание решений ФИФА, нарушающих эти права», — говорится в сообщении.