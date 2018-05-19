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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юпп Хайнкес: Нойер не выйдет в стартовом составе в финале Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о кадровой ситуации в команде накануне финала Кубка Германии. В финале им будет противостоять «Айнтрахт».

Источник: Reuters

— Мануэль Нойер больше не испытывает проблем. Он в отличной физической форме, завтра он будет в заявке. Но он не выйдет в стартовом составе. Томас Мюллер снова в норме. «Айнтрахт» — соперник, которого невероятно сложно обыграть. Они обладают большим мастерством в атаке. Мы должны будем показать исключительно хорошую игру. Только в этом случае мы сможем поднять кубок над головой, — цитирует тренера официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Я в предвкушении. Будет много эмоций. Стадион в Берлине это немецкий «Уэмбли». Этот матч будет настоящим событием с «Баварией», с моими игроками. Такое отношение, как с «Баварией», у меня было мало с какими командами. Нойер — это настоящая личность и авторитет в воротах. Его нельзя ни с кем сравнивать. Это невероятный голкипер. Нация может быть спокойна, во время чемпионата мира он окажет команде большую помощь.

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и начнется в 21:00 по московскому времени.

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