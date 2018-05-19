«Челси» — главный претендент на форварда «Баварии» Левандовского

На этой неделе польский форвард был замечен в Мюнхене на встрече со своим агентом Пини Захави. По информации источника, стороны обсуждали будущее игрока.

Сам нападающий надеялся добиться перехода в мадридский «Реал», однако после слабой игры Левандовского в очном противостоянии команд его шансы значительно уменьшились. Скорее всего, «Реал» откажется от кандидатуры 29-летнего форварда. Таким образом, у лондонского «Челси» есть шанс подписать игрока без конкуренции.