«Бавария» предложила € 60 млн за переход полузащитника «Байера» Леона Бэйли

Мюнхенский клуб сделал предложение о трансфере 20-летнего ямайского вингера в размере € 60 млн, сообщает ESPN.

«Байер» намерен выручить с продажи Бэйли около € 100 млн и предпочитает отпустить его в мадридский «Реал», который также проявляет к игроку интерес. Однако конкретное предложение сделала пока только «Бавария».

В «Баварии» считают, что сам Леон сделает выбор в их пользу, однако мюнхенцам придется увеличить свое предложение, чтобы убедить «Байер» расстаться с ним.