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08:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» предложила € 60 млн за переход полузащитника «Байера» Леона Бэйли

Полузащитник «Байера» Леон Бэйли попал в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб сделал предложение о трансфере 20-летнего ямайского вингера в размере € 60 млн, сообщает ESPN.

«Байер» намерен выручить с продажи Бэйли около € 100 млн и предпочитает отпустить его в мадридский «Реал», который также проявляет к игроку интерес. Однако конкретное предложение сделала пока только «Бавария».

В «Баварии» считают, что сам Леон сделает выбор в их пользу, однако мюнхенцам придется увеличить свое предложение, чтобы убедить «Байер» расстаться с ним.

В 2017 году «Байер» заплатил за Бэйли бельгийскому «Генку» € 13,5 млн.

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