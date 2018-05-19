Конте: Я всё ещё герой «Челси», доволен своей работой в этом сезоне

Источник: Reuters

«Я не изменил свою приверженность клубу. Моё обязательство осталось прежним. Возможно, в этом сезоне мы работали даже тяжелее, чем в прошлом.

В прошлом году я был героем для болельщиков «Челси». Теперь это изменилось, не знаю, почему. В моей душе и в моём сердце я всегда буду героем, потому что в этом сезоне выложился на 120 процентов.

Согласен с тем, что нужно разделять работу и трофеи. Если не побеждаешь, значит ты работал недостаточно хорошо. Такая ситуация существует во Франции, Италии и Германии. В этих странах есть только одна команда и один тренер, которые работают тяжело. Так что мы должны разделять эти понятия.

Тренерская работа очень трудная. Иногда вы можете побеждать, но клуб всё равно решит вас уволить. Я очень доволен своей работой в этом сезоне. Считаю, что в этом году работал больше, чем в прошлом.