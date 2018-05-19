Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Я мог бы стать успешным учителем физкультуры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что не задумывается о завершении карьеры.

Источник: AFP 2018

«Это моя природа. Думаю, если бы я не стал успешным главным тренером, то был бы успешен в чём то другом. Например, я мог бы стать успешным учителем физкультуры. Я всегда был человеком с такой натурой.

Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть. Возможно, потому, что я пришёл в большой футбол очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже тем, кто меня очень не любит, придётся терпеть меня ещё много лет, — сказал Моуринью в интервью BBC.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Воробьев должен остаться в сборной
ЦСКА второй год подряд проиграл в полуфинале Евролиги
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Смолов предсказал сборной России выход в финал чемпионата мира
Тренер сборной Швеции: Позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов
Fanatik: Мануэль Фернандеш хочет уйти из «Локомотива»
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь