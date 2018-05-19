Моуринью: Я мог бы стать успешным учителем физкультуры

«Это моя природа. Думаю, если бы я не стал успешным главным тренером, то был бы успешен в чём то другом. Например, я мог бы стать успешным учителем физкультуры. Я всегда был человеком с такой натурой.

Вероятно, цвет моих волос не говорит всю правду. Может быть, люди думают, что я намного старше, чем есть. Возможно, потому, что я пришёл в большой футбол очень молодым. Может быть, люди думают, что мне 66. Мне не 66, мне 55. Даже тем, кто меня очень не любит, придётся терпеть меня ещё много лет, — сказал Моуринью в интервью BBC.