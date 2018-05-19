Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
00:34 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Пармы» вернулись в Серию А

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Парма» вернулся в элитный дивизион чемпионата Италии спустя почти три года после вылета в Серию D (четвертая лига).

Источник: Reuters

Летом 2015 года «Парма» была признана банкротом, после чего начала выступать в Серии D.

В пятницу в выездном матче заключительного тура серии В «Парма» обыграла со счетом 2:0 «Специю». По итогам 42 туров пармский клуб набрал 72 очка и занял второе место, дающее прямую путевку в Серию А. У ставшего третьим «Фрозиноне» в активе так же 72 балла, но «Парма» расположилась выше за счет лучших дополнительных показателей.

Ранее первое место в Серии В и путевку в элитный дивизион досрочно завоевал «Эмполи».

«Парма» была основана в 1913 году, за время своего существования команда дважды выигрывала Кубок УЕФА (1995, 1999), по разу — Кубок обладателей кубков (1993) и Суперкубок УЕФА (1993). В сезоне 1996/97 команда стала вице-чемпионом Италии. Кроме того, трижды «Парма» выигрывала Кубок страны (1992, 1999, 2002).

Парма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Воробьев должен остаться в сборной
ЦСКА второй год подряд проиграл в полуфинале Евролиги
Выводить российский биатлон из кризиса доверили Драчеву
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Fanatik: Мануэль Фернандеш хочет уйти из «Локомотива»
Тренер сборной Швеции: Позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов
Определилась соперница Шараповой по полуфиналу турнира в Риме
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь