Футболисты «Пармы» вернулись в Серию А

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Летом 2015 года «Парма» была признана банкротом, после чего начала выступать в Серии D.

В пятницу в выездном матче заключительного тура серии В «Парма» обыграла со счетом 2:0 «Специю». По итогам 42 туров пармский клуб набрал 72 очка и занял второе место, дающее прямую путевку в Серию А. У ставшего третьим «Фрозиноне» в активе так же 72 балла, но «Парма» расположилась выше за счет лучших дополнительных показателей.

Ранее первое место в Серии В и путевку в элитный дивизион досрочно завоевал «Эмполи».