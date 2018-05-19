Футболисты «Пармы» вернулись в Серию А
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Парма» вернулся в элитный дивизион чемпионата Италии спустя почти три года после вылета в Серию D (четвертая лига).
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Парма» вернулся в элитный дивизион чемпионата Италии спустя почти три года после вылета в Серию D (четвертая лига).
Летом 2015 года «Парма» была признана банкротом, после чего начала выступать в Серии D.
В пятницу в выездном матче заключительного тура серии В «Парма» обыграла со счетом 2:0 «Специю». По итогам 42 туров пармский клуб набрал 72 очка и занял второе место, дающее прямую путевку в Серию А. У ставшего третьим «Фрозиноне» в активе так же 72 балла, но «Парма» расположилась выше за счет лучших дополнительных показателей.
Ранее первое место в Серии В и путевку в элитный дивизион досрочно завоевал «Эмполи».
«Парма» была основана в 1913 году, за время своего существования команда дважды выигрывала Кубок УЕФА (1995, 1999), по разу — Кубок обладателей кубков (1993) и Суперкубок УЕФА (1993). В сезоне 1996/97 команда стала