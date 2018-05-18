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22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слова дня. Обращение Буффона к «Ювентусу»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выступил с обращением к команде и болельщикам. Завтра 40-летний вратарь проведет последний матч за туринский клуб. Игрок, который провел 17 лет в «Юве», выйдет на игру с «Вероной».

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«Шесть тысяч сто одиннадцать дней.

Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражения и побед.

Спасибо. Спасибо всем и каждому. Каждый из вас способствовал тому, чтобы каждый момент моей жизни был особенным в футболке «Юве». Она стала второй кожей для меня. Кожей, которую я носил, любил и уважал.

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Завтра это путешествие закончится. Закрывается книга, которую мы писали вместе. У меня много эмоций. Слишком много. Неизбежно, что начнется новое путешествие. Новая книга. Это должно произойти.

«Ювентус» всегда будет важен для любого игрока! И будет писать важные страницы в своей книге, которая по моему мнению будут бесконечными. Потому что этот клуб имеет уникальную ДНК, которую нельзя повторить. И это великолепно. «Юве» — это семья. Моя семья. Я никогда не перестану любить его, назвав своим домом. Потому что он дал мне больше, чем я ему.

Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти оттуда, наслаждаться каждым мгновением, ощущать грусть команды. И радость салютов. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть БРАТЬЯМИ.

Всегда ваш,

Джанлуиджи Буффон — написал Буффон в Инстаграме.

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