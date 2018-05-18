Слова дня. Обращение Буффона к «Ювентусу»

«Шесть тысяч сто одиннадцать дней.
Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражения и побед.
Спасибо. Спасибо всем и каждому. Каждый из вас способствовал тому, чтобы каждый момент моей жизни был особенным в футболке «Юве». Она стала второй кожей для меня. Кожей, которую я носил, любил и уважал.
Завтра это путешествие закончится. Закрывается книга, которую мы писали вместе. У меня много эмоций. Слишком много. Неизбежно, что начнется новое путешествие. Новая книга. Это должно произойти.
«Ювентус» всегда будет важен для любого игрока! И будет писать важные страницы в своей книге, которая по моему мнению будут бесконечными. Потому что этот клуб имеет уникальную ДНК, которую нельзя повторить. И это великолепно. «Юве» — это семья. Моя семья. Я никогда не перестану любить его, назвав своим домом. Потому что он дал мне больше, чем я ему.
Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти оттуда, наслаждаться каждым мгновением, ощущать грусть команды. И радость салютов. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть БРАТЬЯМИ.
Всегда ваш,
Джанлуиджи Буффон — написал Буффон в Инстаграме.