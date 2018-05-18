Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: ПСЖ предложил Буффону контракт и капитанскую повязку
Шарапова переборола Остапенко в сложнейшем четвертьфинале в Риме
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
11«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Поговорим о Неймаре через десять дней

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал последние слухи о форварде «ПСЖ» Неймаре и нападающем «Атлетико» Антуане Гризманне.

Источник: РИА "Новости"

«Неймар? Не собираюсь говорить о футболисте, который выступает не за мою команду. Осталось ещё десять дней и две игры. После этого поговорим о чём захотите.

Переход Гризманна в «Барселону»? У меня об этом нет никакой информации. Посмотрим. Не думаю, что уход Антуана из «Атлетико» — это хорошо или плохо. Это не моя проблема, — приводит слова Зидана Goal.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски
Буре подвел итоги чемпионата мира по хоккею для сборной России
СМИ: ПСЖ предложил Буффону контракт и капитанскую повязку
Шарапова переборола Остапенко в сложнейшем четвертьфинале в Риме
Андрес Иньеста определился с местом продолжения карьеры
Мутко назвал главную задачу сборной России по футболу на ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь