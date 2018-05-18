Зидан: Поговорим о Неймаре через десять дней

«Неймар? Не собираюсь говорить о футболисте, который выступает не за мою команду. Осталось ещё десять дней и две игры. После этого поговорим о чём захотите.

Переход Гризманна в «Барселону»? У меня об этом нет никакой информации. Посмотрим. Не думаю, что уход Антуана из «Атлетико» — это хорошо или плохо. Это не моя проблема, — приводит слова Зидана Goal.