СМИ: Микель Артета дал согласие возглавить «Арсенал»

Источник: AFP 2018

В апреле «Арсенал» объявил, что возглавляющий команду на протяжении 22 лет Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. Британские СМИ сообщали, что руководство «Арсенала» уже провело переговоры со специалистом, который в текущем сезоне занимает пост помощника Хосепа Гвардиолы в другом английском клубе «Манчестер Сити».

По информации Goal.com, контракт с 36-летним Артетой будет подписан в ближайшее время.