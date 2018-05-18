Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас
Жирона
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
СМИ: Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес» в Рунете
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
12Удивительные приключения утенка Дакли
20:02 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Микель Артета дал согласие возглавить «Арсенал»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испанец Микель Артета дал согласие стать главным тренером лондонского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Goal.com.

Источник: AFP 2018

В апреле «Арсенал» объявил, что возглавляющий команду на протяжении 22 лет Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. Британские СМИ сообщали, что руководство «Арсенала» уже провело переговоры со специалистом, который в текущем сезоне занимает пост помощника Хосепа Гвардиолы в другом английском клубе «Манчестер Сити».

По информации Goal.com, контракт с 36-летним Артетой будет подписан в ближайшее время.

В качестве футболиста Артета с 2011 по 2016 год защищал цвета «Арсенала», выиграв с лондонцами два Кубка и два Суперкубка Англии.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски
Защитник сборной России увидел позитив в поражении от канадцев
СМИ: ПСЖ предложил Буффону контракт и капитанскую повязку
Воробьев: Пожинаем плоды 90-х, когда страна была развалена
Андрес Иньеста определился с местом продолжения карьеры
Мутко назвал главную задачу сборной России по футболу на ЧМ-2018
«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь