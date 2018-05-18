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СМИ: Микель Артета дал согласие возглавить «Арсенал»
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испанец Микель Артета дал согласие стать главным тренером лондонского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Goal.com.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испанец Микель Артета дал согласие стать главным тренером лондонского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Goal.com.
В апреле «Арсенал» объявил, что возглавляющий команду на протяжении 22 лет Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. Британские СМИ сообщали, что руководство «Арсенала» уже провело переговоры со специалистом, который в текущем сезоне занимает пост помощника Хосепа Гвардиолы в другом английском клубе «Манчестер Сити».
По информации Goal.com, контракт с 36-летним Артетой будет подписан в ближайшее время.
В качестве футболиста Артета с 2011 по 2016 год защищал цвета «Арсенала», выиграв с лондонцами два Кубка и два Суперкубка Англии.