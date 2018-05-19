В Англии мусульманка из Сомали второй год работает главным судьей. FA разрешила ей носить хиджаб
Джавахир Робле стала первой мусульманкой, которая работает главным арбитром в Англии.
Джавахир Робле стала первой мусульманкой, которая работает главным арбитром в Англии.
24-летняя беженка из Сомали живет в Лондоне и судит матчи низших лиг. Футбольная ассоциация Англии разрешила ей носить хиджаб — других таких арбитров в стране нет. Робле работает в перчатках — ее религия запрещает посторонним мужчинам и женщинам касаться друг друга.
Джавахир рассказала, как преодолевала стереотипы и троллинг со стороны футболистов.
«Конечно, футбол — это не часть моей культуры. Но я здесь, чтобы разрушать стереотипы. Девушки могут играть в футбол, они могут делать все что захотят. Кто сказал, что девушки и мусульманки не могут быть судьями?
Моя религия — это часть меня, и мне это нравится. Когда я первый раз приехала судить матч, слышала, как
Через 10 лет я бы хотела работать как профессиональный арбитр в топ-лигах: английская