В Англии мусульманка из Сомали второй год работает главным судьей. FA разрешила ей носить хиджаб

24-летняя беженка из Сомали живет в Лондоне и судит матчи низших лиг. Футбольная ассоциация Англии разрешила ей носить хиджаб — других таких арбитров в стране нет. Робле работает в перчатках — ее религия запрещает посторонним мужчинам и женщинам касаться друг друга.



Джавахир рассказала, как преодолевала стереотипы и троллинг со стороны футболистов.



«Конечно, футбол — это не часть моей культуры. Но я здесь, чтобы разрушать стереотипы. Девушки могут играть в футбол, они могут делать все что захотят. Кто сказал, что девушки и мусульманки не могут быть судьями?



Моя религия — это часть меня, и мне это нравится. Когда я первый раз приехала судить матч, слышала, как кто-то из футболистов посмеивался: “Не может быть, чтобы она была судьей!”. Но я в форме судьи, и они это видят. Может. теперь уже обо мне рассказали, но мне уже не задают глупых вопросов: типа когда придет настоящий арбитр? Никто не цепляется ко мне из-за моего пола. Один парень даже сказал: “Вообще мне нравятся девушки-арбитры, они хорошо судят”.



Через 10 лет я бы хотела работать как профессиональный арбитр в топ-лигах: английская премьер-лига, Лига чемпионов — пределов нет», — рассказала Робле.