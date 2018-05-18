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18:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ПСЖ предложил Буффону двухлетний контракт и роль капитана команды

ТАСС, 18 мая. Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в летнее трансферное может перейти во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia.

На специальной пресс-конференции в четверг Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона, однако о завершении карьеры 40-летний игрок не сообщал.

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По информации газеты Le Parisien, ПСЖ предложил Буффону двухлетний контракт, а портал Premium Sport сообщил, что зарплата игрока составит €8 млн за сезон. Кроме того, французский клуб намерен передать Буффону повязку капитана команды.

Буффон является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (639). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году — футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз — Италии.

На победном чемпионате мира 2006 года в Германии он был признан лучшим вратарем, а также вошел в символическую сборную турнира. Буффон — рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Италии (176). Является серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым Кубка конфедераций — 2013. Буффон вошел в символическую сборную чемпионатов Европы 2008 и 2012 гг. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.

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