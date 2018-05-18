СМИ: ПСЖ предложил Буффону двухлетний контракт и роль капитана команды

На специальной пресс-конференции в четверг Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона, однако о завершении карьеры 40-летний игрок не сообщал.

По информации газеты Le Parisien, ПСЖ предложил Буффону двухлетний контракт, а портал Premium Sport сообщил, что зарплата игрока составит €8 млн за сезон. Кроме того, французский клуб намерен передать Буффону повязку капитана команды.

Буффон является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (639). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году — футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз — Италии.