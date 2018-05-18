Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом «Виссел Кобе» 21 мая
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Sports Houchi, футболист присоединится к японскому клубу «Виссел Кобе». Иньеста отправится в Японию после последнего матча «Барселоны» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 20 мая, после чего на специальной
Ранее сообщалось о договорённости между Иньестой и «Виссел Кобе», однако позже футболист заявил, что также рассматривает вариант продолжения карьеры в Китае.