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Сын Элтона Джона начал заниматься в «Уотфорде»
Известный музыкант Элтон Джон рассказал, что его 7-летний сын Закари начал заниматься в академии «Уотфорда».
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Известный музыкант Элтон Джон рассказал, что его 7-летний сын Закари начал заниматься в академии «Уотфорда».
71-летний певец был болельщиком «Уотфорда» с детства, он дважды был владельцем клуба с 1976 года по 2002-й и председателем правления.