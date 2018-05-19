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14:20 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Сын Элтона Джона начал заниматься в «Уотфорде»

Известный музыкант Элтон Джон рассказал, что его 7-летний сын Закари начал заниматься в академии «Уотфорда».

Источник: AP 2018

71-летний певец был болельщиком «Уотфорда» с детства, он дважды был владельцем клуба с 1976 года по 2002-й и председателем правления.

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Уотфорд
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