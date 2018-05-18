«Реал» позвал на барбекю игроков с семьями

Сегодня такой обед прошел после тренировки команды на базе в Вальдебебасе. Еду для футболистов и их семей готовил уругвайский ресторан в Мадриде La mano de Pablo.



Зидан устраивал такие встречи и перед финалами Лиги чемпионов в Милане и Кардиффе в 2016-м и 2017-м, и оба раза его команда побеждала.