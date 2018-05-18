Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Реал» позвал на барбекю игроков с семьями
При главном тренере Зинедине Зидане в «Реале» появилась традиция: перед финалом Лиги чемпионов приглашать семьи игроков на барбекю.
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При главном тренере Зинедине Зидане в «Реале» появилась традиция: перед финалом Лиги чемпионов приглашать семьи игроков на барбекю.
Сегодня такой обед прошел после тренировки команды на базе в Вальдебебасе. Еду для футболистов и их семей готовил уругвайский ресторан в Мадриде La mano de Pablo.
Зидан устраивал такие встречи и перед финалами Лиги чемпионов в Милане и Кардиффе в 2016-м и 2017-м, и оба раза его команда побеждала.