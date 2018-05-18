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18:03 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Погба хочет поплавать с акулами и дельфинами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что обязательно хочет сделать вне футбольного поля.

«Я хотел бы отправиться в море и увидеть водный мир. Поплавать с акулами, дельфинами и увидеть, что там под водой.

Это очень страшно, но я бы хотел сделать это. Если я не вернусь, вы знаете почему!» — пошутил Погба.

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Манчестер Юнайтед
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